Kari Lindtvedt er ifølge TDN Direkt utnevnt til ny sjef for investor relations i Orkla. Hun starter i stilling senest 15. juli 2020

Thomas Ljungsqvist, som var den tidligere sjefen for investor relations, vil bli finansdirektør i Orkla Consumer and Financial Investments.

Orkla-aksjen har kommet betydelig bedre ut av coronakrisen enn mange andre. Aksjen har falt 4,1 prosent hittil i år, mens den er opp 0,8 prosent den siste måneden.