Justerer kursmålene på tungvektere

Hovedindeksen har falt etter at coronavirus-pandemien har ført til at store deler av Norges befolkning er satt i karantene. Flere store selskaper permitterer ansatte, og markedet forventer at det vil komme en konkursbølge.

Den siste måneden er indeksen ned 25,2 prosent, mens den er ned 28,1 prosent hittil i år. Torsdag faller hovedindeksen ytterligere 1,6 prosent.

Coronakrisen har ført til et oljepriskollaps, der oljeselskaper har stupt på Oslo Børs. DNB, som mange frykter må ta store nedskrivninger i utlån til oljeselskapene, har også falt tungt på Oslo Børs.

I Norge er 3.217 mennesker bekreftet smittet av coronaviruset, mens 14 mennesker har mistet livet.

AlphaValue/Baader Europe justerer ifølge Bloomberg kursmålene sine på seks selskaper og ser en oppside i alle selskapene.