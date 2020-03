Hedgefondforvalter tror markedet skal opp

Hedgefondforvalter Paul Tudor Jones mener ifølge CNBC at aksjemarkedet kan være høyere om tre måneder enn i dag, men spår en turbulent tid fremover.

«Jeg tror aksjemarkedet kommer til å finne en bunn når vi har nådd en topp i epidemikurven, det er ingen tvil i mitt sinn om at det vil bli et rally i aksjemarkedet. Min gjetning er at markedet vil være høyere om tre til fire måneder», sa Jones ifølge CNBC.

Han påpeker at selv om coronaviruset sprer seg i raskt tempo, er dødsfallet i USA fremdeles en liten del av hvor mange influensa tar liv av hvert år.

«Vi må være forsiktige med å ikke mytologisere dette til den pandemiske Godzilla. Vi kan slå denne tingen», sa Jones videre.

I likhet med Jones mener Goldman Sachs at man skal følge med på smittetallene i verden, for å se når aksjemarkedet kan være på bunn.

Ifølge meglerhuset vil et fall eller stabilisering i nye smittetilfeller i USA eller Europa være et signal på at bunnen kan være nådd. I tillegg mener banken at det må være tydelig hvordan coronavirus-pandemien påvirker økonomien.