New York-børsen stiger etter sjokktall

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen lagt på seg 1,9 prosent og står i 7.521,26 poeng mens Dow Jones står i 21.720,97 poeng etter en oppgang på 2,5 prosent.

Sjokkerende nyheter

Antallet førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) steg til 3.283.000 personer sist uke, viser rapporten fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet.

Uken før var det 281.000 førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd, og det var på forhånd ventet at det skulle være rundt én million nye jobless claims, ifølge Direkt Makro.

Dette er de dårligste jobless claims-tallene noensinne. Forrige negative rekord var i oktober 1982, da 695.000 mennesker søkte om ledighetstrygd.

«Skrekk og gru», er reaksjonen fra Christian Lie, sjefstrateg i Danske Bank Wealth Management, på Twitter.

Stimuli

Det var særlig nyheten om den finanspolitiske pakken på 2.000 milliarder dollar som i går ble vedtatt i Senatet som løftet markedene på tirsdag og onsdag. DNB Markets skrev i en oppdatering torsdag morgen at de heller ikke utelukker at Feds signaler om ubegrenset QE virket positivt inn.