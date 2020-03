Oslo Børs snudde i pluss - nedtur for Norwegian

Ved lunsjtider var Oslo Børs ned 1,76 prosent. I løpet av ettermiddagen fikk hovedindeksen drahjelp fra USA og endte til slutt opp 1,40 prosent til 692,04 poeng. Det ble omsatt aksjer for rundt 6 milliarder kroner.

Oslo Børs har styrket seg 8,51 prosent denne uken, mens hittil i år har det blitt en nedgang på 25,70 prosent.

Klokken 13.30 kom nye tall fra USA som viste at antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd steg med over tre millioner til 3.283.000 personer sist uke, som er ny verste-rekord. En time åpnet likevel Wall Street i pluss, samt at oljeprisen bedret seg noe.

Olje

Brentoljeprisen var ved børsens stengetid ned 1,29 prosent til 26,95 dollar pr. fat. WTI-oljen falt 3,29 prosent til 23,51 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 27,40 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag. Oljeprisen har falt stort den siste tiden etter at Opec+ ikke ble enige om produksjonskutt tidligere i mars.

Kongressmedlem Michael McCaul oppfordrer amerikanske myndigheter til å bruke alle verktøy for å få Saudi-Arabia og Russland til å redusere oljeproduksjonen.

Equinor endte ned 0,52 prosent til 123,65 kroner, mens Aker BP gikk opp 2,13 prosent til 149,30 kroner.

Vinnere

Blant aksjene som steg finner vi også PCI Biotech, som torsdag varslet at de vil bli tildelt nytt USA-patent, trolig i april. Aksjen gikk opp 25,60 prosent til 39,50 kroner

DNB har falt mye i vinter, men kunne vise til en oppgang på 4,59 prosent til 114 kroner.

Blant tungvekterne var det også en god dag for Telenor, som steg 3,07 prosent til 149,30 kroner.

Gjensidige skulle holdt generalforsamling torsdag, men det ble utsatt og styret sa de nå fikk god tid til å vurdere planlagt utbytte. Aksjen endte 2,19 prosent i pluss til 177,30 kroner.

Norwegian falt

Onsdag kveld kom meldingen fra Norwegian: De har bedt obligasjonseierne i fire obligasjonslån om å få betalingsutsettelse ut juni for å overleve. Et nei er trolig kroken på døra. Aksjen falt 4,98 prosent til 9,55 kroner.

Tidligere denne uken måtte Nel midlertidig stenge anlegget i Wallingfort til 22. april. Nå har Nel Hydrogen US blitt definert som essensiell produksjonsvirksomhet og kan holde åpent. Nel gikk ned 0,75 prosent til 10,53 kroner.