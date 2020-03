Scatec Solar sikrer finansiering og utsetter utbytte.

Scatec Solar har sikret lånefinansiering fra de tre bankene BNP Paribas, Nordea og Swedbank. Det melder selskapet i en børsmelding torsdag kveld. Det refinansierte lånet er på 90 millioner dollar, samtidig melder selskapet om nytt lån på 75 millioner dollar. Lånene har en løpetid på henholdsvis 18 måneder og tre år.

Gjennomsnittlig rente på de to lånene er 2,8 prosent, mot tidligere 3,25 prosent. Lånene skal gi økt fleksibilitet og muligheter for videre vekst.

Scatec Solar opplyser også opp at selskapet per i dag ikke har merket effekter og sett det nødvendig å begrense aktiviteten som følge av Covid-19. Selskapet har likevel bestemt seg for å utsette utbyttet på 1,05 kroner per aksje til mer oversiktlige tider.