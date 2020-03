Dette vil påvirke Oslo Børs fredag

Analytiker Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs (OBX-indeksen) åpner opp 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [0, 0,4] prosent.

IG forventer også en flat åpning på Oslo Børs fredag.

Fredag morgen omsettes et fat Nordsjøolje for 26,18 dollar, ned 1,7 prosent, mens WTI-oljen omsettes for 22,91 dollar, ned 1,0 prosent.

Torsdag endte hovedindeksen på Oslo Børs på 692,04 poeng etter en oppgang på 1,4 prosent. Det ble omsatt aksjer for rundt seks milliarder kroner.

Asia

Med unntak av i Australia, som faller tungt, er det fredag oppgang på de asiatiske børsene.

I Japan stiger Nikkei 2,2 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 2,8 prosent. Shanghai Composite i Kina klatrer 0,7 prosent, CSI 300 er opp 0,8 prosent mens Hang Seng i Hongkong styrkes 0,5 prosent.

I Sør-Korea klatrer Kospi 1,6 prosent, mens S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 5,3 prosent. Straits Times i Singapore stiger 1,5 prosent.

Wall Street

De ledende amerikanske indeksene steg for tredje dag på rad til tross for elendige tall på antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims). Tallene viste at antall førstegangssøkende økte til 3.283.000 personer sist uke.

Det representerer en solid økning fra uken der antall førstegangssøkende var 282.000. Denne ukens tall er rekord med god margin.

Torsdagens oppgang kom i lys av at det amerikanske senatet godkjente en krisepakke tilsvarende 2.000 milliarder dollar. Krisepakken skal redusere de økonomiske effektene fra coronaviruset.

Dow Jones steg 6,2 prosent til 22.523, S&P 500 endte opp 6,2 prosent til 2.630,07 mens Nasdaq Composite la på seg 5,6 prosent og endte på 7.797,53.

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt 4,6 prosent til 61,24.

Dette skjer i dag

Makro:

Norge: Varekonsum februar, kl. 08.00

Norge: Detaljomsetning februar, kl. 08.00

Japan: KPI Tokyo-området

Kina: Lønnsomhet i industrien februar, kl. 02.30

Sverige: Detaljhandel februar, kl. 09.30

USA: Privatkonsum & inflasjon (PCE) februar, kl. 13.30

USA: Michigan-indeks mars, kl. 15.00

Annet:

Baker Hughes: Riggtelling, kl. 19.00

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)