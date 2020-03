Nordea Markets: Forvalterne må nå kjøpe aksjer og selge obligasjoner

Etter en solid start på uken, fortsatte oppgangen på Wall Street torsdag. Investorene blåste i den kraftige økningen i amerikanske arbeidsledige og sendte aksjeindeksene enda høyere.

«Det kraftige markedsfallet i mars har gjort at aksjevekten har blitt for lav og forvalterne må nå kjøpe aksjer og selge obligasjoner», skriver Dane Cekov og Lars Mouland i Nordea Markets i morgenrapporten.

Denne rebalanseringseffekten er spesielt sterk nå inn mot månrds- og årsslutt, mener duoen.

Aksjer har i tillegg har fått drahjelp fra den kraftige stimulipakken som ble godkjent av underhuset i den amerikanske Kongressen.

Bunnen ikke nådd

S&P 500 har siden starten av uken steget hele 17 prosent, men det betyr ifølge analytikerne ikke nødvendigvis at vi har sett bunnen i denne omgangen.

«Volatiliteten i aksjemarkedet vil forbli på et høyt nivå inntil vi har fått kontroll over spredningen av coronaviruset», skriver Cekov og Mouland i rapporten.

Finansministeren presenterer torsdag Regjeringens kompensasjonsordning til norske bedrifter som har behov for akutt hjelp for å holde hodet over vann.

Regjeringen jobber med tiltak i tre faser. Det første er å iverksette strakstiltak for å unngå masse konkurser og oppsigelser. I dag får vi vite hvilke ytterligere konkrete tiltak de vil komme med for å hjelpe bransjer og bedrifter som er rammet spesielt hardt.

Neste steg er å komme med bredere tiltak for å opprettholde aktiviteten i økonomien.

Fokus på forbrukerne

Fra USA får vi i dag inflasjonstall for februar og forbrukertillitsindeksen fra Universitet i Michigan. Fed følger med på begge og er vanligvis mer opptatte av inflasjonstallene. Men denne gangen er de nok ifølge Cekov og Mouland mer spente på å se hvordan stemningen blant forbrukerne er etter at koronaviruset har nådd USA.

«Ikke overraskende er konsensus for dempet fremtidsoptimisme blant forbrukerne, mens inflasjonen ventes uendret», heter det.

Detaljhandelen steg

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene steg 2,0 prosent fra januar til februar, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå.

Det skjer etter en oppgang på 0,5 prosent fra desember til januar.

Konsensus var at tallene ville stige med 0,5 prosent over måneden, det samme som forrige måned, men risken var ifølge analytikerne i Nordea Markets på nedsiden her.

«Det er mye støy i tallene på månedsbasis, og dersom vi får en negativ overraskelse, blir det derfor vanskelig å si om det skyldes virusutbruddet. Effekten av koronaviruset på detaljhandelen blir tydelig i tallene for mars som offentligjøres neste måned», skriver Cekov og Mouland.