Coronakrise: Kongsberg Gruppen permitterer 400 ansatte

Som en konsekvens av lavere aktivitet har Kongsberg Gruppen permittert og sendt permitteringsvarsel til om lag 400 ansatte i Norge. I tillegg er det også iverksatt permitteringer og andre kapasitetstilpasninger internasjonalt.

Permitteringene berører samtlige forretningsområder og stabsfunksjoner, og hovedtyngden er innenfor de sivile forretningsområdene.

Ledelsen skriver i en børsmelding at aktiviteten er redusert, og det er blant annet besluttet å sette visse ikke-kritiske utviklingsprosjekter på hold som et tiltak for å sikre likviditet.

Spesielt merkbart er utfordringene innen Kongsberg Maritime.