– Man burde vente at fallet blir dypere

«Det store spørsmålet er jo om oppgangen nå representerer et vendepunkt, eller om det kun er en «bear-market bounce». Ved tidligere resesjoner har aksjemarkedet brukt mye lengre tid før det har hentet seg inn. Og med resesjonsutsiktene nå burde en vente at fallet ble dypere», skriver Kyrre Aamdal, seniorøkonom i DNB Markets' morgenrapport.

Wall Street har hatt sin største oppgang på tre dager siden 30-tallet, ifølge Bloomberg.

Tross at over tre millioner, tre ganger så mange som ventet, søkte om arbeidsledighetstrygd i USA styrker indeksene seg. Aamdal tror forklaringen på det er at det var ventet at arbeidstallene skulle være dystre, og at investorene er mer opptatt av krisepakken fra den amerikanske kongressen som er verdt rundt 2.000 milliarder dollar.

Annerledes sjokk

Aamdal tror likevel ikke bunnen er nådd som følge av coronaviruset ennå. Smitten har den siste tiden satt fart i Europa og USA.

«Dette sjokket til økonomien er helt annerledes enn tidligere sjokk. For det første er det en følge av pålagte restriksjoner, og ikke «selvdrevet». For det andre er kommer oppbremsingen mye raskere enn andre resesjoner. For det tredje er det usedvanlig synkront over landegrenser, skriver Aamdal.

Høyt priset

Han understreker at tidligere kriser ikke nødvendigvis er en god rettesnor. Økonomen trekker frem at tiltak fra myndigheter og sentralbanker kommer hurtigere enn noen gang.

«Men vi må heller ikke glemme at en del aksjemarkeder var høyt priset før krisen, at handelskrig mellom USA og Kina satte sine spor for aktiviteten, og at industriproduksjonen var på vei ned. Det peker mot at det vil ta lengre tid før markedene bunner ut», skriver Aamdal.