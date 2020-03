– Spørsmålene som avgjør om vi går fra realøkonomisk krise til en finansiell krise

Coronaviruset har tynget markedene kraftig i vinter, og det har vært store svingninger. Wall Street har nå hatt sin største oppgang på tre dager siden 30-tallet, ifølge Bloomberg.

Tross at over tre millioner, tre ganger så mange som ventet, søkte om arbeidsledighetstrygd i USA, styrket indeksene seg i går.

Handelsbanken Capital Markets tror finansmarkedene er forberedt på at tallene må bli verre før de kan bli bedre. Meglerhuset mener vi står overfor noen sentrale spørsmål for den videre utviklingen.

«1. Hvor langvarig blir tilbakeslaget i økonomisk aktivitet? 2. Er økonomiske myndigheter i stand til, og villige til, å redde selskaper og husholdninger i en periode med kraftige inntektsfall? Svaret på spørsmål 2 vil kunne avgjøre hvorvidt de økonomiske effektene av viruspandemien kan utvikle seg fra en realøkonomisk krise til også å bli en finansiell krise», skriver analytikerne Halfdan Grangård og Marius Gonsholt Hov i Handelsbankens morgenrapport.

Duoen mener det hittil ser ut som finansmarkedene har tro på myndighetene og sentralbankenes tiltak, og at det har redusert faren for massekonkurser og konsekvensene som følger for bankene.

«Trolig vil til slutt svaret på spørsmål 1 avgjøre hvor stygt dette blir for verdensøkonomien og det finansielle systemet til slutt. Enn så lenge viser ikke virusspredningen tegn til å avta i Europa eller USA. Smitteutviklingen i Kina har vist at det er mulig å få en viss kontroll over spredningen med ekstreme virkemidler. Det som gjenstår å se nå, er hvorvidt Kina igjen kan gå tilbake til en mer normalisert hverdag uten at virusspredningen igjen tiltar».