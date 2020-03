DNB Markets: Indikerer noe bedre utvikling enn tidligere ventet

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene steg 2,0 prosent fra januar til februar, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det skjer etter en oppgang på 0,5 prosent fra desember til januar.

Detaljhandelstallene viser at de Europris-relevante kategoriene hadde en mer positiv utvikling enn ventet.

For februar alene var veksten i disse kategoriene opp 13,4 prosent over året. Innen sportssegmentet var veksten i samme periode på solide 14,6 prosent, men her ventet analytikerne i DNB Markets allerede en høy vekst drevet av betydelig lagersalg fra XXL.

Salget av dagligvarer, relevant for Orkla, steg med 7,9 prosent over året.

«I likhet med for Europris indikerer dette noe bedre utvikling enn tidligere ventet», heter det fra analytikerne i meglerhuset i en fersk oppdatering.

DNB Markets har før eventuelle justeringer en kjøpsanbefaling på Europris med et kursmål på 36 kroner, og en hold-anbefaling på Orkla med et kursmål på 80 kroner.

Europris stengte torsdag på 27,40 kroner, og stiger 2,2 prosent på Oslo Børs fredag, mens Orkla stengte på 89,74 kroner torsdag og faller 1,2 prosent fredag formiddag.