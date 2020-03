Forbrukertilliten på nivå med finanskrisen

Forbrukertilliten (CCI) for Norge var minus 10,4 poeng i mars, ned fra minus 2,6 poeng i februar, viser målingen til Opinion.

– Kun én gang tidligere i tidsserien vår fra 2007 har indeksen vært lavere, og det var under finanskrisen i september 2008, sier seniorrådgiver i Opinion, Henrik Høidahl, i en kommentar.

Han påpeker at indeksen aldri har falt så mye på en måned som den har gjort nå i mars.

– Det sier noe om den plutselige omveltningen i samfunnet, og det skjer i en tidlig fase av coronakrisen.

Spår forverring

Ifølge meldingen oppgir nå 28 prosent at de tror husholdningens økonomiske situasjon vil være litt eller mye dårligere om 12 måneder sammenlignet med i dag, ned fra 19 prosent i februar.

25 prosent tror den vil være litt eller mye bedre, mot 35 prosent i februar.

– Ser vi på tilsvarende spørsmål for troen på landets økonomi om 12 måneder, er det i mars 56 prosent, over halvparten av befolkningen over 18 år, som tror at situasjonen vil være litt eller mye dårligere, mot 32 prosent i februar, en økning på 24 prosentpoeng, sier Høidahl.