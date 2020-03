Kjos og Kise fortsetter nedsalg i Bank Norwegian

På en uke har selskap eid av familiene til Kjos og Kise solgt aksjer i Bank Norwegian for 200 millioner kroner. DN omtalte saken først.

Sneisungen AS, hvor Kise eier 51 prosent og Kjos 49 prosent, har solgt 3,2 millioner aksjer på kort tid. Det tilsvarer et salg på drøyt 125 millioner kroner. Selskapet er nå ikke lenger på listen over topp 50-aksjonærer i Bank Norwegian.

Kises private selskap Brumm har ifølge aksjonærlister kvittet seg med 500.000 aksjer nylig i banken.

DN skriver at også Bjørn Kjos' datter, Guri Helene Kjos Brecke, har kvittet seg med 600.000 aksjer, som tilsvarer cirka 22 millioner kroner.

Tirsdag solgte Lars Ola Kjos en million aksjer i bank Norwegian.

Norwegian

HBK Holding, et selskap kontrollert av Bjørn og Tore Kjos sammen med Kise, bestemte seg onsdag for å kalle tilbake de aksjene i Norwegian som HBK hadde utlånt i markedet.

«Som privat investeringsselskap kan vi ikke kommentere slike detaljerte spørsmål. Når vi eventuelt har noe som skal meldes, gjør vi selvfølgelig det. Da kan vi også uttale oss til media», skrev Bjørn Kise i en e-post til Finansavisen.



Etter nedsalget av 3.652 aksjer tidligere i uken, hvor HBK flagget igjennom 10-prosentsgrensen for første gang, var det trolig et større antall som raste ut av VPS-kontoen.

Ifølge aksjonærlister røk det ut over 2 millioner aksjer på mandag, som trolig ble solgt til kurser rundt 9,30 kroner pr. aksje. Og det eksakt samme antallet aksjer dukket opp som niende største aksjonær, hvor kontoen heter «Interimskonto marginkunder».

For omtrent to uker siden satt HBK Holding på 12 prosent av aksjene inkludert utlånte aksjer. Sist sommer hadde HBK Holding en eierandel på 17,7 prosent i selskapet til sammenligning.

PS! Aksjonærlister har et par dagers etterslep.