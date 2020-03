Etter tre dager med børsoppgang, ligger det an til en knallrød start på fredagens handel.

Futures indikerer at Dow Jones vil åpne ned 3,0 prosent, S&P 500 ligger an til å falle 2,9 prosent mens det er ventet at Nasdaq vil falle 2,5 prosent.

NTB kan fortelle at coronaviruset er i ferd med å lamme New York, og andre amerikanske byer står trolig for tur. Sykehusene mangler senger og utstyr, og helsearbeidere fortviler.