Kraftig fall på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen falt 2,9 prosent og står i 7.571,24 poeng mens Dow Jones står i 21.751,08 poeng etter en nedgang på 3,6 prosent.

Oppdatert klokken 15.04: Dow Jones har nå falt 4,1 prosent, Nasdaq er ned 3,3 prosent mens S&P 500 har falt 3,4 prosent.

Det vekker stor bekymring at USA nå har passert Kina når det gjelder antall registrerte tilfeller av coronasmitte i verden, og det er særlig New York som er hardt rammet.

Tre dager med børsoppgang er over, hvor Dow Jones la bak seg den beste tredagersperioden siden 1931.

Torsdag kom tall som viste at antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) økte til 3.283.000 personer sist uke. Det var en rekord med god margin.

Denne uken har det også blitt kjent at det amerikanske senatet godkjente en krisepakke tilsvarende 2.000 milliarder dollar. Krisepakken skal redusere de økonomiske effektene fra coronaviruset.

– Arbeidsledigheten til USA kan stige til rundt 15 prosent, før den raskt kan falle tilbake til 7-8 prosent arbeidsledighet ved utgangen av 2020, sier Fed Dallas-sjef Robert Steven Kaplan ifølge Reuters.