Rein om markedsfallene: – Det er brutalt å se på. Det er helt ekstremt

– Rent privat har jeg benyttet muligheten når det har falt til å kjøpe aksjer. Både gjennom en langsiktig strategi med spareavtale, men også fordi man tenker at det er et greit tidspunkt å komme inn, selv om det skulle falle mer fra dagens nivå, sier Rein i podkasten Nordea Insight.

Han understreker at det er hans private valg, og ikke nødvendigvis et råd. Han forteller at Nordea har nøytralvekt i aksjer. Rein anbefaler folk som sparer i fond og aksjer om å holde seg til strategien gjennom nedturen.

– Voldsom turbulens

Coronaviruset har ført til store fall i markedene dette året. Viruset har spredt seg mer og mer, og aktiviteten i mange store land har stoppet opp. Det bremser økonomien, og sentralbanker og regjeringer har kommet med en rekke hastetiltak.

– Vi har ikke sett slikt i økonomien før, med total nedstengning så brått. Det er voldsom turbulens i markedene. Vi føler at usikkerheten er stor for fremtidsutsiktene fordi man ikke har sett dette før, sier Rein.

Han mener usikkerheten er stor fordi man ikke vet når en vaksine eller medisiner som virker kommer. Ei heller vet man resultatet av de strenge tiltakene som nesten alle land har innført.

– Fra et markeds-ståsted er man mer bekymret for konsekvensene fra tiltakene enn viruset i seg selv. Slik brå nedstengning vi har kan true mange bedrifter og arbeidsplasser, og det man eier i aksjer og obligasjoner. Det kan gi veldig negative effekter for bedrifter og samfunnet som helhet, sier Rein i Nordeas podkast.

Ikke gjemmesteder

Han mener det har vært svært vanskelig å komme seg unna uten å bli truffet av denne krisen.

– Mange marked har fått mye juling. Det har falt bredt over hele verden. Asia, hvor viruset startet, har kanskje klart seg litt bedre, men det har vært ille overalt. Det har ikke vært noe sted å gjemme seg i markedene.

Den amerikanske indeksen S&P 500 var i all-time high 19. februar på 3.386,15 poeng. Siden stupte indeksen, og sto 23. mars i 2.237,40 poeng.

Brutalt og ekstremt

Nylig falt indeksen 9,5 prosent på en dag, det største fallet siden Black Monday i 1987.

– Det er brutalt å se på. Det er helt ekstremt. Vi ser det svinger mye. Etter et brutalt fall, har indeksen kommet sterkt tilbake og hentet inn 17,5 prosent fra bunnen, sier Rein og fortsetter:

– Det reflekterer usikkerheten som er. Det er enorme verdier som endrer pris. Jeg vil forvente at de amerikanske børsene kommer seg gjennom dette. De fleste selskap kommer ut på motsatt side uten varige mén.

Oslo Børs

Også Oslo Børs har fått bank etter nyttår. Indeksen er ned 28,41 prosent og står nå i 666,86 poeng. På det høyeste i vinter var hovedindeksen på 949,01 poeng.

– De fleste selskapene på Oslo Børs, gitt at dette ikke blir fryktelig langvarig, vil komme seg gjennom dette greit. De tjener kanskje ikke så mye penger i 2020, men det er ikke så farlig om bedriftene overlever og kommer tilbake igjen sterkt, sier Rein.