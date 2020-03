«Dr. Doom» advarer mot denne investeringen: Det er ikke sikkert i dårlige tider!

– Siden finanskrisen startet i februar har Bitcoin gått ned med rundt 50 prosent. Og mange andre kryptovalutaer har også falt enda mer. Mange tror krypto vil gå opp når aksjemarkedene faller, men mange krypto har falt enda mer, mer enn 60 prosent den siste måneden. Krypto er ikke sikkert i dårlig tider! Det er ikke noe sted å gå. Du vil ikke være der.

Det sier Roubini klart og tydelig i en videosending med «Influence For Good».

Finansmarkedene har blitt kraftig tynget av coronaviruset de siste ukene og falt 20-30 prosent stort sett verden over. Viruset sprer seg i større grad i flere og flere land. Mange nasjoner har stengt ned. Det gjør at økonomien bremses.

Ny opptur for krypto?

Investorer leter nå etter trygge havner. Ifølge Forbes' kryptoskribent Billy Bambrough tror eksperter at et nytt Bitcoin-rally kan være på trappene. Bitcoin steg med drøyt 50 prosent fra nyttår til midten av februar til 10.300 dollar. Siden har Bitcoin falt over 40 prosent til 6.170 dollar.

Rykter sier, igjen ifølge Bambrough, at USA neste uke kommer til å innføre en digital dollar for å kunne utbetale deler av hjelpepakken til amerikanske borgere. En slik valuta kan for alvor få interessen for Bitcoin og andre kryptovalutaer til å eksplodere, og dermed presse prisen mot fjorårets høyder, skriver Bambrough.

Gull?

Roubini, som har vært pessimistisk i hele år, ville sett en annen vei.

– Kanskje gull er bedre. Jeg er skeptisk til at gull er løsningen på alle problemer, men det står godt mot inflasjon og finanskrisen, sier han.

Gull steg kraftig tidlig i vinter, før gullprisen falt i februar og tidligere i mars, men gullprisen har hentet seg inn igjen og er nå på sine høyeste kurser siden 2013.

Goldman Sachs anbefalte tidligere i uken gull.

– Den siste måneden gikk gull ned mange dager da aksjemarkedene falt. Hvorfor? For når folk taper på aksjemarkedene, må de selge vinnerne sine for å få nok penger til å håndtere marginkravene. Jeg vil ikke anbefale alle å gå i gull, sier Roubini.