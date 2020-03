Det bekrefter det New York-baserte selskapet. Ifølge Financial Times vil Teri Gendron ta over stillingen som finansdirektør midlertidig.

– Vi er hjerteknuste og sørger etter at vår venn og kollega, Peg Broadbent, har dødd på grunn av coronaviruset, sier adm. direktør Rich Handler og president Brian Friedman i en uttalelse.

Peg Broadbent begynte i Jefferies som finansdirektør i 2007. Før det jobbet han 16 år i Morgan Stanley.

I New York har over 1.000 personer mistet livet til coronaviruset.