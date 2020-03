Sjeføkonom Holvik i SpareBank1 Guppen: Vi må forberede oss på en langvarig «lock down»

Aksjemarkedet falt i Asia, etter at USAs president Donald Trump i en pressekonferanse varslet strenge regler frem til 1. mai, og advarte om at toppen med henhold til dødlighet vil komme først om 2 uker.

Sjeføkonom Elisabeth Holvik i SpareBank1 Guppen mener det blir stadig mer tydelig for alle at det vil ta lang tid å få kontroll på smitten.

«Vi må forberede oss på en langvarig lock down og en lang periode med restriksjoner og redusert aktivitet frem til en vaksine er på plass», skriver Holvik i en oppdatering mandag.

Etterspørselen kollapser

Oljeprisen falt nesten 10 prosent i natt, og er nå på det laveste nivå siden 2003.

«Etterspørselen etter olje kollapser, og globale oljelagre er i ferd med å fylles opp», skriver Holvik.

Normalt bruker verden 100 millioner fat olje pr. dag, men dette er nå redusert til rundt 75 millioner fat.

«Det vil snart ikke være flere steder å lagre oljen. Et forslag fra Russland om produksjonskutt i OPEC ble kontant avvist av Saudi-Arabia. Inntil de to landene blir enige, er det risiko for videre nedgang i oljeprisen», skriver sjeføkonomen.

Brentoljen falt i morgentimene mandag 9,0 prosent til 23,45 dollar fatet, den laveste prisen siden mai 2003.

– Dette er en historisk oljepriskollaps. Det er ikke over ennå da det fysisk ikke er steder å lagre oljen, uttaler Jason Bordoff, som var energirådgiver i Obama-adminstrasjonen, til Financial Times.

WTI-oljen var i morgentimene svekket med 5,94 prosent til 20,50 dollar fatet. I natt var prisen under 20 dollar fatet, det laveste siden 2002.