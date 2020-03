Fearnley Securities nedgraderer Hafnia til hold

Fearnley Securities nedgraderer anbefalingen på Hafnia-aksjen til hold fra tidligere kjøp, mens kursmålet på 32 kroner pr aksje gjentas.

Det fremgår av en oppdatering mandag.

Meglerhuset frykter at produkttankmarkedet vil føle virkningene av et dysfunksjonelt oljemarked raskere og hardere enn råoljetank-segmentet, og peker på at markedene for bensin og flydrivstoff ser de største etterspørselstapene på grunn av coronautbruddet.

«Med potensial for betydelig svakere markeder i de kommende månedene, tar vi et steg tilbake og legger våre produkttank-aksjer under en hold-anbefaling, mens kursmålene forblir uendret», skriver meglerhuset i rapporten.