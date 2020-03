Slakter Aker BP-kursen

Pareto har funnet frem slakterkniven og setter et kursmål på 115 kroner for Aker BP. Ned fra 335 kroner. Aker BP-aksjen ble handlet for 110,45 kroner pr. aksje rundt klokken 10 på mandag.

Arctic, som beholder sin hold-anbefaling, skriver at dagens aksjekurs allerede reflekterer en oljepris på mellom 35 og 45 dollar pr fat, ifølge TDN Direkt.

– Vi tror det vil være gode kjøpsmuligheter senere, men størrelsen på etterspørselstapet gjør det vanskelig å spå rebalanseringen i markedet, dermed gir vi en hold-anbefaling inntil videre, skriver meglerhuset i rapporten.

Arctic har tro på at den frie kontantstrømmen vil stige med tre prosent frem til 2023 for Aker BP. som en følge av at platåproduksjonen i Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen øker med 30.000 fat. pr. dag, til rundt 470.000 fat pr. dag.