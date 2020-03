Nordea: I disse to aksjene kan du doble pengene dine

Børsnoterte spillselskap har falt under coronavirus-krisen som følge av at en rekke idrettsarrangement har blitt avlyst eller utsatt.

Nå mener Nordea Markets at aksjen til Betsson er for billig til å bli ignorert, ifølge Dagens Industri. Nordea oppgraderer aksjen til kjøp med kursmål på 60 svenske kroner. Aksjen omsettes for 36,70 svenske kroner, etter en oppgang på 8,07 prosent, mandag formiddag.

Betsson har 75 prosent av inntektene fra casino, og bør derfor klare seg bedre enn konkurrenter når så mange sportsarrangementer er avlyst, ifølge meglerhuset.

Nordea venter at Kindred, som får større deler av inntektene fra sportspill, vil bli hardere rammet, men Nordea har likevel et kursmål på 70 svenske kroner. Kindred-kursen ligger mandag formiddag på 31,87 svenske kroner.

Nordea begrunner sin optimisme for Kindred-aksjen med at vekstpotensiale i USA ettersom fysiske casinoer stenges.