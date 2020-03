Vilkårene som JP Morgan har satt for markedsstabilisering og ny opptur for markedet, har i stor grad blitt oppfylt slik meglerhuset ser det. Coronaviruset er fortsatt et «wild card», siden de viser tegn til oppbremsing i Europa, men er fortsatt veldig høye, skriver Bloomberg. Men med lavkonjunkturlignende prising, en reversering i investorposisjonering og ekstraordinær finanspolitisk stimulans ligger alt til rette for en positiv trend.

– Usikre markeder vil fortsette å være utstabile så lenge smittetallene skaper usikkerhet rundt omfanget og varigheten av coronakrisen, skriver meglerhuset.

JP Morgan tror bunnen er nådd er for de aller fleste, med unntak for olje og noen fremvoksende markeder. Meglerhuset anbefaler derfor investorer å kjøpe i oversolgte markeder, spesielt der hvor sentralbankene kjøper direkte.