Det går mot svak oppgang på New York-børsen

Etter et kraftig børsfall på Wall Street fredag, ligger det an til en svakt grønn på denne uken.

Futures indikerer at Dow Jones vil åpne ned 0,3 prosent, S&P 500 ligger an til å åpne opp 0,2 prosent mens det er ventet at Nasdaq vil åpne opp 0,6 prosent.

NTB kan fortelle at coronaviruset er i ferd med å lamme New York. I Central Park i New York er det etablert et feltsykehus med plass til 68 pasienter. Andre sykehus er fulle av pasienter.

De økonomiske ringvirkningene av krisen blir stadig tydeligere i USA, der langt flere trenger mathjelp.

– Før var det 1,2 millioner mennesker i New York som trengte mathjelp. Nå er det tre ganger så mange, sier Eric Ripert fra organisasjonen City Harvest.