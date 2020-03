Det var bred oppgang på Wall Street mandag. Alle de tre toneangivende indeksene steg, og fortsatte dermed forrige ukes rally.

Oppgangen kom etter at Donald Trump søndag uttalte at han ga opp å oppheve USAs restriksjoner før påske.

– Ingenting vil være verre enn å erklære seier før seieren er vunnet. Det ville vært det største tapet av alle, sa presidenten under en pressekonferanse i Rosehagen i Det hvite hus søndag ettermiddag amerikansk tid.

Trump håper nå utbruddet i stor grad vil være over i USA innen 1. juni.

- Trumps radikale endringer i tonen viser at presidenten tar krisen seriøst og at han er klar til å høre på forskere om hvordan man skal håndtere pandemien, sa direktør Boris Schlossberg i BK Asset Management, ifølge Marketwatch.

Sentimentet ble også løftet av at Johnson & Johnson skal lede en studie med en vaksinekandidat mot covid-19. Testing på mennesker vil begynne i september.

De første partiene av en vaksine kan være tilgjengelig i starten av 2021 sa J&J. Dette er raskere enn den typiske perioden på 18 måneder der vaksiner skal testes, godkjennes og produseres.

Ellers viste ferske tall mandag at Pending home sales i USA var opp 2,4 prosent på månedsbasis i februar.

Det var på forhånd ventet en nedgang på 1,0 prosent på månedsbasis, ifølge Direkt Makro.

Dow Jones steg 3,19 prosent til 22.327,48.

29 av de 30 aksjene i indeksen steg.

Vinneren ble Johnson & Johnson som steg 8,01 prosent.

Microsoft steg 7,03 prosent, mens Apple klatret 2,85 prosent. Det skjedde til tross for at Reuters meldte at iPhone salget kunne falle med så mye som 18 prosent på årsbasis i inneværende kvartal.

Exxon Mobil og Chevron steg 1,46 og 4,58 prosent til tross for et kraftig fall i oljeprisen.

Boeing ble taperen med et fall på 5,95 prosent etter forrige ukes rally på hele 70 prosent.

Nasdaq steg 3,62 prosent til 7.774,15.

Facebook steg 5,84 prosent, mens Amazon klatret 3,36 prosent.

Netflix endte opp 3,88 prosent.

Tesla falt 2,38 prosent.

S&P 500 steg 3,35 prosent til 2.626,65.

Vinneren ble Universal Health Services som steg 12,39 prosent.

Taperlisten var nok en gang fylt av reiselivsselskapene. Cruiserederiene Royal Caribbean og Carnival falt 13,74 og 11,14 prosent, mens Norwegian Cruise Line endte ned 10,98 prosent.

American Airlines falt 12,75 prosent, mens United Airlines falt 8,16 prosent.

Oljeservicegiganten Baker Hughes endte ned 7,66 prosent.

VIX, eller fryktindeksen, falt 12,30 prosent til 57,48.

Ved børsslutt i USA er Brent-oljen ned 9,55 prosent til 22,51 dollar per fat, mens WTI-oljen er ned 6,69 prosent til 20,07 dollar per fat.

Den amerikanske 10-åringen er ned marginale ett basispunkt til 0,67 prosent. 2-åringen er ned 2,4 basispunkter til 0,22 prosent, mens 30-åringen er opp 3,2 basispunkter og yielder nå 1,30 prosent.

Gullprisen er ned 1,29 prosent til 1.632,80 dollar per unse.