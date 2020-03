dette vil påvirke oslo børs

OBX-futures er tirsdag morgen opp 1,1 prosent.

Brentoljen stiger 0,9 prosent til 22,96 dollar fatet i morgentimene, mens WTI-oljen legger på seg 4,8 prosent til 21,06 dollar pr. fat.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 22,60 dollar ved børsslutt mandag.

Berntsen

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror Oslo Børs (OBX indeksen) åpner opp 1,4 prosent, eller innenfor intervallet [1,1, 1,7] prosent.

Han viser til at aksjene på Wall Street steg på ny mandag, godt hjulpet av FEDs innblanding i finansmarkedene.

«Dvs. den amerikanske sentralbanken, i likhet de fleste andre sentralbanker rundt om i verden, trykker i disse dager penger for å kjøpe obligasjoner i markedet. Tilsvarende operasjoner (kvantitative lettelser) ble utført under finanskrisen også», heter det fra analytikeren.

Sjefen for den amerikanske sentralbanken, Jerome Powell, uttalte i forrige uke at de har mer «krutt» på lager om nødvendig, en uttalelse som ifølge Berntsen bygger opp om det fryktede uttrykket «don’t fight the fed».

«Historisk sett har det ikke lønnet seg å gå mot den amerikanske sentralbanken i krisetider, dvs. når kraftige stimulansetiltak rulles ut», skriver analytikeren.

Asia

I Japan faller Nikkei 0,60 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 1,91 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer derimot 0,42 prosent, og CSI 300 er opp 0,56 prosent. Hang Seng i Hongkong stiger 1,09 prosent.

I Sør-Korea styrkes Kospi 0,66 prosent, mens S&P/ASX 200-indeksen i Australia derimot faller 2,95 prosent. Straits Times i Singapore klatrer 2,03 prosent.

USA

Det var bred oppgang på Wall Street mandag. Alle de tre toneangivende indeksene steg, og fortsatte dermed forrige ukes rally.

Oppgangen kom etter at Donald Trump søndag uttalte at han ga opp å oppheve USAs restriksjoner før påske.

Dow Jones steg 3,19 prosent til 22.327,48, og 29 av de 30 aksjene i indeksen steg.

Vinneren ble Johnson & Johnson som steg 8,01 prosent.

Nasdaq steg 3,62 prosent til 7.774,15.

Facebook steg 5,84 prosent, mens Amazon klatret 3,36 prosent.

S&P 500 steg 3,35 prosent til 2.626,65.

Vinneren ble Universal Health Services som steg 12,39 prosent.

VIX, eller fryktindeksen, falt 12,30 prosent til 57,48.

Ved børsslutt i USA mandag var Brent-oljen ned 9,55 prosent til 22,51 dollar pr. fat, mens WTI-oljen var ned 6,69 prosent til 20,07 dollar pr. fat.

Den amerikanske 10-åringen var ned marginale ett basispunkt til 0,67 prosent. 2-åringen var ned 2,4 basispunkter til 0,22 prosent, mens 30-åringen var opp 3,2 basispunkter.

Gullprisen stod i negativt terreng, ned 1,29 prosent til 1.632,80 dollar pr. unse.

Oslo Børs

Hovedindeksen sto ved børsslutt mandag i 686,93 poeng, og endte med det sterkt opp 3 prosent etter markant nedgang til under 650 poeng en halvtime etter børsåpning.

Det ble omsatt aksjer for i underkant av 6 milliarder kroner.

Dette skjer i dag

Resultat pr. 4. kv.: Etman International, SoftOx Solutions

Makro:

Norge: Kredittindikator februar, kl. 08.00

Norge: Pengemengde februar, kl. 08.00

Norge: Valutatransaksjoner april, kl. 10.00

Japan: Arbeidsledighet februar

Japan: PMI industri februar

Japan: Detaljhandel februar

Kina: PMI mars

Tyskland: Importpriser februar, kl. 08.00

Frankrike: KPI mars, kl. 08.45

Spania: BNP 4. kv., kl. 09.00

Tyskland: Arbeidsledighet mars, kl. 09.55

UK: BNP 4. kv., kl. 10.30

ØMU: KPI mars, kl. 11.00

Italia: KPI mars, kl. 11.00

USA: S&P CS boligpriser januar, kl. 15.00

USA: Chicago PMI mars, kl. 15.45

Annet:

BerGenBio: Presentasjon, 2020 Solebury Trout Virtual Investor Conference

Siem Offshore: Obligasjonseiermøter, Nordic Trustee, kl. 12.00

USA: API ukentlige oljelagertall, kl. 22.30

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)