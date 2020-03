Sjeføkonom Elisabeth Holvik: Det alle frykter nå er «the second wave»

Kina ser ut til å ha fått kontroll på viruset, men det alle frykter nå er «the second wave», skriver sjeføkonom Elisabeth Holvik i SpareBank1 Guppen i en oppdatering.

Med «the second wave» mener hun nye eventuelle smitteutbrudd som begynner å spre seg kraftig igjen når økonomien åpnes.

«Det er her det er så viktig å teste mange nok, for å få kunnskap om viruset smitter også fra de som ikke har symptomer», skriver sjeføkonomen.

Østerrike innførte mandag krav om at alle som beveger seg utendørs må ha på maske. Tilsvarende krav er det i Slovakia, Tsjekkia og Bosnia, og Tyskland vurderer det.

I Asia, og nå også i Italia, er ansiktsmaske et vanlig syn, og spørsmålet er ifølge Holvik om det vil bli vanlig også her i perioden før en får på plass en plan for massetest når økonomien gradvis må normaliseres før det er en vaksine på plass.

«Den største utfordring nå er mangel på masker, og de som vi har må forbeholdes helsepersonell. Men, at andre land innfører slike tiltak er et tegn på hvor smittsomt viruset er og hvor høy risiko det er for en «second Wave»», lyder det fra sjeføkonomen.

Sterkt overdrevet

Kina har til nå kun registrert som smittet de som både er smittet og viser symptomer. Det vil si at om du er blitt smittet, men ikke viser symptom, så vil du ikke være del av statistikken over smittede.

Det betyr og at dødsraten, altså hvor mange som dør av de som blir smittet, er sterkt overdrevet i statistikken som kommer fra Kina, påpeker Holvik.

Ifølge Bloomberg vil Kina begynne å rapportere også hvor mange som er smittet, men som ikke viser symptomer. Det store spørsmålet er om disse som er smittet, men ikke har symptomer, er smittebærere.

«Det er avgjørende å få greie på før en kan åpne opp samfunnet. Eneste måte å få vite dette på er å teste mange nok, også de som ikke selv tror de er smittet», trekker sjeføkonomen frem i oppdateringen.