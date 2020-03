Pareto Securities: Markedet begynner å hente seg litt inn igjen

Capesize-ratene ble ifølge en liste fra Pareto Securities vurdert til 3.675 dollar pr. dag mandag, tilsvarende en oppgang på 2,4 prosent sammenlignet med foregående dag, skriver TDN Direkt.

Pareto-analytikerne skriver at capesize-markedet begynner å hente seg litt inn igjen, med økt aktivitet fra flere regioner og oppgang i spotratene og FFA-markedene.

Ifølge Arrow Shipbroking Group forblir Stillehavsregionen aktivt, men forespørslene i Atlanterhavet på sin side er mer sparsomt, heter det i en rapport tirsdag kveld, ifølge nyhetsbyrået.

Oppgang

Videre skriver Fearnley Securities i en rapport tirsdag at til tross for at det fysiske markedet handlet flatt mandag, viser papirmarkedene for andre til fjerde kvartal en oppgang til henholdsvis 7.000, 11.000 og 13.000 dollar pr. dag.

«Jernmalmskipninger fra Brasil steg 37 prosent på ukesbasis til 5,8 millioner tonn, nærmere normaliserte nivåer for mars og gir optimisme om hva som kommer i april og videre mot Vales-guiding», heter det i rapporten.

Jernmalmprodusenten Vale har tidligere guidet en jernmalm- og pelletsproduksjon på mellom 340 og 255 millioner tonn i 2020, skriver TDN Direkt.