Tror priskrigen på olje spisses til: – Slagmarken vil bli Europa

Prisen på brentolje har falt nesten 60 prosent gjennom det første kvartalet i år, som ender i dag.

Da året startet kostet et fat brentolje 66 dollar. På det høyeste i år har et fat brentolje kostet 71,28 dollar. Da kvartalets siste dag startet, kostet et fat brentolje 22,61 dollar, den laveste oljeprisen siden våren 2003.

Ifølge CNBC har aldri brentoljen falt så mye på et kvartal. Og mars ligger an til å bli den verste måneden, med en nedgang på over 50 prosent.

WTI-oljen har falt 64,7 prosent i år og 52,3 prosent den siste måneden, som også er nye verstenoteringer.

Russland mot Saudi-Arabia

Årsaken til det store fallet er coronaviruset, som gjør at etterspørselen etter oljen blir lavere. Særlig etter sist møte i OPEC+ har oljeprisen stupt. Det skjedde som følge av at Russland angivelig ikke gikk med på videre kutt i produksjonen under sist møte i OPEC+.

Saudi-Arabia svarte med å øke produksjonen sin ytterligere, og det har nå blitt priskrig mellom de to mektige nasjonene og oljeproduksjonen har blitt trappet opp.

Blodbad?

«Markedene kommer mer eller mindre til å flyte over av olje. Til slutt finnes det ikke flere muligheter til å lagre olje, og da går prisnivået i prinsipp mot null. Skulle prisene gå ned mot 10-15 dollar, da blir det et blodbad uten like blant mange oljeprodusenter», sier Christain Kopfer, råvareanalytiker i Nordea, ifølge Dagens Industri.



«Saudi forbereder seg på å oversvømme Europa med olje. Saudi-Arabia retter enorme mengder med råolje mot Egypt som en del av verdens største eksportørs forberedeleser til å oversvømme Europa med fat», skriver Helge André Martinsen tirsdag.

UTVIKLINGEN: Slik har brentoljen utviklet seg i 2020. Skjermpdump: InFront.

Slagmark i Europa?

Han venter at oljekrigen mellom Saudi-Arabia og Russland vil spisses fremover.

«Saudi-Arabia vil frakte lastene til sørenden av Suez-kanalen før de blir pumpet over til et lagringsanlegg ved Middelhavet. Europa er Russlands klart største eksportmarked, og det virker som Saudi vil gå helt ut mot Russland i april, og den primære slagmarken vil bli Europa», skriver Martinsen.

USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin hadde i går angivelig en telefonsamtale, der det skal ha kommet positive signaler om felles ønske om å stabilisere energimarkedene.

Ikke slutten?

Fredag kom det signaler fra Russland om at de ville gå med på et samarbeid for å stabilisere markedet, men den flørten ble blankt avvist av Saudi-Arabia.

«Ingen tror at dette er slutten på nedturen. Omfanget av overskudd øker fortsatt, og varebeholdningene stiger enda raskere. Oljeprisen vil gå enda lavere», skrev Bjarne Schieldrop, oljeanalytiker i SEB, mandag.