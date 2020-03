Jarand Rystad ser oljepris på null dollar: – Kan gå ekstremt lavt

– Vi er nå i en situasjon vi aldri har hatt før i verden. Vi har sett en enorm bortfall av etterspørsel; Kanskje 15 millioner fat – kanskje 20 millioner fat av oljeetterspørsel, sier adm. direktør Jarand Rystad i Rystad Energy til Finansavisen.

– Olje brukes til å bevege mennesker rundt i verden, enten med fly eller bil. Formålet med alle coronakarantenene er å hindre folk i å bevege seg. Altså – hindre de i å bruke olje.

– Kan gå i null

I løpet av denne helgen falt oljeprisen til de laveste nivåene på 17 år.

– Du har tidligere sagt at man ikke kan utelukke oljepriser ned i ti dollar fatet, hvor langt er vi unna slike priser nå?

– Det som har skjedd nå er at det er altfor mye olje i verden, slik at lagrene går helt fulle. Etter hvert nå kommer det til å bli et problem å bli kvitt oljen, sier Rystad til Finansavisen.

– Det betyr at oljeprisen kan bare fortsette nedover. Nedover til ti dollar og fortsette til null dollar i en kort periode.

– Det tar tid å få stengt av kranene og få stengt av alle ventilene bakover og da kan man ende opp i en situasjon hvor folk rett og slett ikke finner noen mottagere av oljen sin.

Halvannet til to år før rekyl

Han peker på at alle produktlagrene av bensin og diesel, det vil si produktlagrene, er helt fulle, og at flere raffinerier er allerede tatt ut i vedlikehold.

– Oljeprisene kan gå ekstremt lavt i en kort periode. Så vil den gå noe opp igjen når man finner den nye balansen, og så – når etterspørselen kommer tilbake igjen om halvannet til to år – vil det plutselig være altfor lite olje i markedet og da vil oljeprisen gå kjempehøyt igjen, sier Rystad til Finansavisen.

Han utelukker ikke at man da kan få oljepriser over 100 dollar fatet.

Ulønnsomt å lagre

– Forwardprisene for desember viser 38 dollar pr. fat Brent-olje. Betyr det at oljemarkedet priser inn en gjeninnhentning i andre halvår?

– Ja, det betyr det. Likevel er det for lite differanse til at det for eksempel lønner seg å leie et tankskip og lagre oljen der. Da må du ha tankrater på 50-60.000 dollar dagen, og nå er tankratene mye høyere enn det, hvert fall på noen av de slutningene jeg har sett, sier Rystad.

– Ja, oljemarkedet forventer at det skal ta seg opp igjen, men jeg tror at innen året er slutt vil være litt tidlig.

– Men det vil gå noe opp allerede da, for da vil man begynne å ane denne store mangelen på olje som kommer i slutten av 2021 og begynnelsen av 2022, sier Rystad.