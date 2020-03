Danske Bank-analytiker Christian Yggeseth: To grunner til kursoppgangen

Equinor er opp om lag 16 prosent siden stengetid på Oslo Børs fredag. Analytiker Christian Yggeseth i Danske Bank Markets peker på to grunner til kursoppgangen, ifølge TDN Direkt.

I hovedsak trekker analytikeren frem kapitalflyt inn i markedet.

– Det kan se ut som det har vært noen større kjøpsprogrammer i markedet og da flyter gjerne mye av det inn i de store likvide navnene. Det er gjerne aktører som må vekte opp aksjeandelen sin for å komme opp på det nivået de skal være. Det gjøres ofte i forbindelse med månedsskiftet. Dette kan forklare litt av styrken i totalmarkedet, sier han.

I tillegg trekker Yggeseth ifølge nyhetsbyrået frem at den lange enden av forwardkurven i oljeprisen ikke har beveget seg noe særlig sammenlignet med den korte.

– Dette er rasjonelt fordi det vil forsvinne en del fat ut av markedet med den oljeprisen vi har i dag, både midlertidig og vedvarende, som gjør at markedet lenger ut i tid vil balansere seg og se mer fornuftig ut enn på lenge, sier Yggeseth til TDN Direkt.

– Betydelige verdier



Dersom man verdsetter selskaper som Equinor og Aker BP på forwardkurven, så får man vesentlig høyere verdier enn aksjekursen i dag tilsier, ifølge analytikeren.

– Her er det betydelige verdier dersom markedet tør å tro på at forwardkurven gjenspeiler en fornuftig realitet, sier han.

– Det er med å bidra

Analytiker Teodor Sveen-Nilsen i Sparebank 1 Markets trekker ifølge nyhetsbyrået frem noe høyere oljepris, og at den lange enden av priskurven har steget mer enn den korte som mulige grunner til at Equinor er såpass sterk tirsdag.

I realiteten er prisen på olje med levering i fremtiden viktigere for oljeselskapene enn spot-prisen, ettersom mesteparten av reservene kommer til å bli solgt i fremtiden.

– Selv om det er fra et ekstremt lavt nivå til et lavt nivå så er oljeprisen litt opp. I tillegg er prisstrukturen mer i contango nå sammenlignet med de siste dagene. Jeg synes likevel ikke i sum at dette er nok til å forklare hvorfor Equinor er sterkere enn sammenlignbare selskaper i dag, men det er med å bidra, sier han til TDN Direkt tirsdag.

Sparebank 1 Markets oppgraderte nylig Equinor til en kjøpsanbefaling med et kursmål på 130 kroner.

Aksjen stiger tirsdag ettermiddag 7,5 prosent til 129,05 kroner.