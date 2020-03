Ny Norwegian-smell på sterk Oslo Børs

Hovedindeksen endte opp 2,94 prosent til 707,13 poeng. Det ble omsatt aksjer for 8,8 milliarder kroner.

Hittil i år er Oslo Børs ned 24,08 prosent som følge av coronaviruset.

Olje

Brentoljen var ved børsens stengetid opp 16,01 prosent til 26,38 dollar pr. fat, men oppgangen «ljuger» litt. I forbindelse med månedsskiftet justeres spotprisen på brentolje til ny måned og nye kontrakter.

WTI-oljen steg 2,16 prosent til 20,66 dollar fatet.

Russland og Saudi-Arabia er i priskrig. At de mektige nasjonene tar opp produksjonen mens etterspørselen er lavere på grunn av coronaviruset gir overfylte lagre, som gir lave priser.

– Olje brukes til å bevege mennesker rundt i verden, enten med fly eller bil. Formålet med alle corona-karantene er å hindre folk i å bevege seg. Altså hindre de i å bruke olje, sier Jarand Rystad i Rystad Energy, som tror på oljepriser ned mot ti dollar.

Equinor gikk opp 9,06 prosent til 131,15 kroner, mens Aker BP steg 10,96 prosent til 132,60 kroner.

Norwegian

Norwegian-aksjen var opp 4-5 prosent i formiddag, men da HBK Holding, som kontrolleres av tidligere Norwegian-sjef Bjørn Kjos og broren Tore Kjos, sammen med tidligere styreleder i flyselskapet, Bjørn Kise, flagget under 5 prosent avtok oppgangen. HBK Holding hadde for kort tid siden over 10 prosent av aksjene.

Til slutt endte Norwegian ned 2,59 prosent til 9,04 kroner. På det laveste ble aksjen omsatt for 8,80 kroner. Hittil i år har det kriserammede flyselskapet falt 76 prosent.

Det ble en svak dag også for Orkla som ramlet 3,32 prosent til 89,02 kroner.

Frontline steg kraftig mandag, men falt tilbake 4,44 prosent til 103,20 kroner tirsdag.

Vinnere

Zenith Energy kom øverst på vinnerlisten med oppgang på 47,44 prosent til 0,12 kroner. Energielskapet opplyste at et arabisk konsortium av investorer vil investere millionbeløp.

Av tungvektere gikk DNB opp 3,46 prosent til 116,75 kroner.

Pareto Securities har oppgradert Gjensidige til en kjøpsanbefaling fra en tidligere hold-anbefaling. Kursmålet er på 200 kroner. Aksjen steg 2,59 prosent til 178,05 kroner.