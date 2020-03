Polaris stopper utbytte

Styret i mediekonsernet Polaris har på et styremøte i dag bestemt seg for å stoppe utbytte for 2019 som opprinnelig var planlagt på 1,84 kroner aksjen.

Det må bli godkjent på generalforsamlingen 5. mai. Årsaken til styrets forslag er coronaviruset som gir en usikkerheten dette gir. Polaris Media melder om flere digitale bruker og økninger innenfor abonnent, men annonseinntektene faller.

«Avgjørelsen om kansellering av utbyttet for 2019 innebærer ingen endring i selskapets utbyttepolitikk, som er at utbytte skal være stabilt over tid og utgjøre rundt 50-70 prosent av overskuddet etter skatt, forutsatt at selskapets eget kapital- og likviditetsbehov er dekket».