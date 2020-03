Cloudberry Clean Energy, et nystartet nordisk energiselskap, kunngjør at de har gjort en rettet emisjon og hentet inn 158 millioner kroner. Selskapets aksjer vil tas opp til handel på Merkur Market førstkommende torsdag.

Det er en sammenslåing av Scanergy AS, CB Nordic Renewable & Infrastructure Fund I AS og Cloudberry Asset Management AS.