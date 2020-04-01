KjøpLogg inn
E-avisTVForumMarked
KapitalIndeksVinIndeksLunsjguidenBiltesterPodcastEventBokklubb
Logg innTips oss
Meld deg på Investordagen 2020

Dette skjer i dag – onsdag

Foto: NTB SCANPIX
Børs
Siri Knutsen Vosgraff
Publ. 07:37 - 1.04.20 | Oppd. 07:38

Makro:

Norge: PMI, kl. 09.00

Japan: Tankan 1. kv., kl. 01.50

Tyskland: Detaljhandel februar, kl. 08.00

Spania: PMI industri mars, kl. 09.15

Italia: PMI industri mars, kl. 09.45

Frankrike: PMI industri mars, kl. 09.50

Tyskland: PMI industri mars, kl. 09.55

ØMU: PMI industri mars, kl. 10.00

USA: ADP privat sysselsetting mars, kl. 14.15

USA: PMI industri mars, kl. 15.45

USA: ISM industri mars, kl. 16.00

Annet:

Norge: SSB ukentlig lakseeksport, kl. 08.00

Norge: Vannmagasinstatistikk, kl. 13.00

USA: DOE ukentlige oljelagertall, kl. 16.30

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)

Dette skjer i dag
finanskalender

Karriere

Vis alle Stillinger