Dette skjer i dag

Makro:
Norge: PMI, kl. 09.00
Japan: Tankan 1. kv., kl. 01.50
Tyskland: Detaljhandel februar, kl. 08.00
Spania: PMI industri mars, kl. 09.15
Italia: PMI industri mars, kl. 09.45
Frankrike: PMI industri mars, kl. 09.50
Tyskland: PMI industri mars, kl. 09.55
ØMU: PMI industri mars, kl. 10.00
USA: ADP privat sysselsetting mars, kl. 14.15
USA: PMI industri mars, kl. 15.45
USA: ISM industri mars, kl. 16.00
Annet:
Norge: SSB ukentlig lakseeksport, kl. 08.00
Norge: Vannmagasinstatistikk, kl. 13.00
USA: DOE ukentlige oljelagertall, kl. 16.30
Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)