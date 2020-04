Tidenes sjette verste kvartal på Oslo Børs

Oslo Børs falt 24,08 prosent i 2020s tre første måneder. Det er den verste åpningen på et år for hovedindeksen noen gang, skriver Oslo Børs på sine sider. Tross at hovedindeksen har steget 16,8 prosent siden bunnivået 16. mars.

Kun fem kvartal har vært verre på Oslo Børs.

To ganger under finanskrisen i 2008, en gang i 1987 grunnet børskrakket i USA, en gang i 2002 som følge av revisorskandaler, dotcom-nedturen og ettervirkningene av 11. september-terroren, samt en gang i 1998 grunnet olje og finanskrise i Asia.

Her er de verste kvartalene på Oslo Børs:

Fjerde kvartal 1987, ned 41,02 prosent. De neste tolv månedene ga oppgang på 37,71 prosent. Tredje kvartal 1998, ned 33,31 prosent. De neste tolv månedene ga oppgang på 34,89 prosent. Tredje kvartal 2008, ned 31,30 prosent. De neste tolv månedene ga oppgang på 1,60 prosent. Fjerde kvartal 2008, ned 29,18 prosent. De neste tolv månedene ga oppgang på 64,78 prosent. Tredje kvartal i 2002, ned 25,84 prosent. De neste tolv månedene ga oppgang på 28,95 prosent. Første kvartal i 2020, ned 24,08 prosent.



Så er spørsmålet investorer nå stiller seg. Er vi forbi bunnen, eller kommer det nye store fall?