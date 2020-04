Aksjesjef: For sent å selge og for tidlig å kjøpe

Det er spørsmålet investorer prøver å finne ut av.

– Vi uttrykker det slik: Det er for sent å selge og for tidlig å kjøpe. Jeg er ganske skeptisk til den nåværende «bounceback-en» vi har sett, sier Kasper Elmgreen, aksjesjef i Amundi, en av Europas største kapitalforvaltere, ifølge Financial Times.



Coronaviruset har sendt markedene ned 20-30 prosent hittil i år. I tillegg til viruset har oljeprisen kollapset grunnet priskrig mellom Russland og Saudi-Arabia.

Verst så markedene ut i midten av mars. Deretter har både europeiske børser og Wall Street hentet seg litt inn.

– Det var som en bombe gikk av i mars. To bomber faktisk, med viruset og oljesjokket. Det rammet sårbarheten i markedene, men det var ikke et økonomisk sjokk. Det var «få meg ut herfra for enhver pris», sier James Athey, investeringsøkonom i Aberdeen Standard Investments.

Regjeringer og sentralbanker har kommet med krisetiltak for å stabilisere markedene og hjelpe økonomien, som nesten er stengt ned.

– Nå ser vi etter selskap med sterk balanse og likviditet til å overleve i en periode med lite til ingen inntekter, sier Kasper Elmgreen.