Store fall på Wall Street

Dow Jones åpner ned 4 prosent til 21.041,34 poeng. Det betyr et fall på nesten 900 poeng.

S&P 500 svekkes med 3,72 prosent til 2.488,87 poeng.

Nasdaq Composites faller 3,06 prosent til 7.468,95 poeng.

Børsnedturen fra Asia og Europa smitter altså over på Wall Street.

Tøffe uker

Økonomien stopper opp i store deler av verden, fordi land stenger ned for å minske faren for smitte av coronaviruset. Smitten har spredt seg mer og mer i USA de siste dagene.

Donald Trump har varslet at USA vil holde på de strenge tiltakene mot viruset fremover. Han har også advart om at to smertefulle uker ligger foran dem.

Mohamed El Erian, økonom i Allianz, sier til CNBC at han tror det de siste dagene har hatt god effekt på markedet at flere fond har kjøpt aksjer den siste tiden, for å justere deres vekting. Han tror fortsatt det er for tidlig å kjøpe aksjer.

Makro

Sist fredag økte antallet førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) til 3.283.000, etter en oppgang på over tre millioner.

Onsdag fikk vi ADP-tallene, som indikerer sysselsettingen i privat sektor, for mars. Konsensus så for seg at sysselsettingen ville falle med 150.000 jobber.

Faktum var at kun 27.000 jobber ble borte sist måned, ifølge ADP Employer Service. Så er spørsmålet hvor godt tallene tar innover seg coronaepidemien. I februar ble 179.000 jobber skapt til sammenligning.