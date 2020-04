DNO får millioner

I en børsmelding fra DNO kommer det frem at selskapet har mottatt 77,24 millioner dollar, eller litt over 800 millioner kroner, som betaling for eksport av olje i oktober 2019. Det dreier seg om råolje fra Tawke-lisensen i Kurdistan-regionen i Irak.

Pengene skal deles pro-rata med partneren Genel Energy.

Videre har DNO fått 5,7 millioner dollar, hvilket tilsvarer tre prosent av brutto-omsetningen fra Tawke-lisensen i oktober 2019.

DNO er operatør og har en eierandel på 75 prosent i Tawke-lisensen.