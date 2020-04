Nordea-analytiker: Det var en brutal dag i aksjemarkedet

«Det var en brutal dag i aksjemarkedet i går, med fall i området 3-5 prosent på de globale børsene», skriver analytiker Joachim Bernhardsen i Nordea Markets i en fersk oppdatering.

Sentimentet bedret seg over natten, og i Asia er det kun marginal nedgang. Futures på amerikanske børser er opp.

Kronestyrkelse

På tross av et svakt aksjemarked i går styrket kronen seg.

EUR/NOK var på det laveste nede på 11,25, før kronen svekket seg litt utpå ettermiddagen. Bare for noen dager siden var EURNOK 11,80 og 19. mars kostet en euro over 13 kroner.

«Mindre nedsiderisiko på oljeprisen er trolig en viktig driver bak kronestyrkelsen. Det mumles nå litt her og der om tiltak for å støtte oppunder oljeprisen», skriver analytikeren.

USA, Russland og Saudi Arabia har vært i samtaler, og USAs president Donald Trump har tro på at situasjonen «løser» seg. På fredag møter Trump oljetopper i forkant av et møte 14. april, der oljebransjen i Texas møtes for å diskutere produksjonskutt.

Oljeprisen har med det kommet opp de siste dagene, og står nå i 26.4 dollar fatet.

«Når alt kommer til alt, vil trolig varigheten av coronatiltakene være vel så viktige som tilbudssiden», skriver Bernhardsen.

Per i dag snakker vi i om et etterspørselsbortfall på kanskje 20 millioner fat dagen. En million til eller fra fra Saudi Arabia eller USA, risikerer dermed å ha liten betydning, mener analytikeren.

«Mer samordnede tiltak fra både USA, Russland og Saudi Arabia må til for å rebalansere markedet, og per i dag er det noe vi ikke venter, selv om en aldri skal si aldri i en så kritisk situasjon som i dag», lyder det fra Bernhardsen.

Venter kraftig økning

Dagens nøkkeltall er de ukentlige tallene på nye søknader om ledighetstrygd, jobless claims, fra USA. Tallene har lenge holdt seg på et historisk lavt nivå, men forrige uke ble det en slutt på det, med over 3,3 millioner nye søkere til ledighetstrygd.

Det var det høyeste antallet førstegangssøkere av ledighetstrygd som noensinne er observert siden 1967, da tallene begynte å bli offentliggjort, ifølge analytikeren.

Nå ventes det en enda kraftigere økning, med konsensus på 3,7 millioner nye arbeidsledige.

«Det ventes at litt i underkanten av 5 millioner amerikanere vil fortsette å være på trygd, noe som er det høyeste antallet siden finanskrisen», skriver Bernhardsen i oppdateringen.