Veidekke: Innreder Oslo K for OBOS

Veidekke har i dag skrevet kontrakt med OBOS Eiendom om også å utføre innrednings­arbeidene i det spektakulære og miljøsertifiserte kontorbygget Oslo K i Kværnerbyen sentralt i Oslo, går det frem av en melding.

Oppdraget er verdt 125 millioner kroner ekskl. mva. Samlet areal blir 40.000 kvadratmeter, fordelt på 11 etasjer over bakken og to kjelleretasjer med parkeringsanlegg for 220 biler.

– Vi takker så mye for oppdraget og gleder oss til å fullføre prosjektet sammen med OBOS Eiendom. I disse coronatider er vi heldige som har kunder og samarbeidspartnere som OBOS som både klarer å opprettholde driften og planlegge for tiden etter at koronapandemien er over, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson i Veidekke.

Han legger til at både Veidekke og resten av byggebransjen er avhengige av å få nye oppdrag, ikke bare holde produksjonen i gang.

Oslo K skal stå klart til bruk høsten 2021.