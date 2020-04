Howard Marks mener det er for mye optimisme i markedene

Coronaviruset bremser økonomien på grunn av de strenge tiltakene som de fleste land setter inn for å minske smitten. Viruset sendte de store børsene ned rundt 30 prosent. Siden bunnen, hvert fall den foreløpige bunnen, som kom i midten av mars har mange indekser hentet seg solid inn igjen.

Marks advarer sine kunder i Oaktree Capital Mangement, som spesialiserer seg på gjeld i selskap, om at den nylige oppgangen er for optimistisk.

Han tror det kan bli en dyp resesjon i økonomien, ifølge Financial Times. Marks venter også at markedene skal falle ytterligere på grunn av de økonomiske sjokkene fra viruset.

«Det handler om økende antall infeksjoner og dødsfall, som gir en uutholdelig belastning på helsevesentet, tap av mange millioner arbeidsplasser, omfattende forretningstap og økende mislighold», skriver Marks.

Han er tvilsom til at de store krisepakkene fra de amerikanske politikerne og Fed er nok. Han tror særlig USA vil være opptatt av balansegangen mellom sosial isolasjon og økonomisk utvinning. Nylig uttalte Donald Trump at han ønsket at økonomien skulle være i gang igjen ved påsketider. Siden har han snudd og advart mot at vi står overfor en veldig smertefull tid.

«Jeg er bekymret for at antall tilfeller og dødsfall vil fortsette å stige så lenge vi ikke klarer å etterligne handlingene til land som lykkes. Det vil komme til et punkt der vi ikke ser enden på dette. Jeg er redd overskriftende kommer til å bli mye styggere», skriver Marks.

Han spør seg også om hvilke effekter dagens nedstenging vil få i fremtiden, og lurer på hvor lang tid det til ta for økonomien å nå et normalt nivå.