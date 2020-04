6.648.000 jobless claims i USA

Coronaviruset setter store deler av verdensøkonomien på vent, og ikke minst i USA der selv president Donald Trump har innsett alvoret og nå advarer mot at de neste to ukene blir stygge.

Forrige uke ble det kjent at antallet førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) spratt opp til 3.283.000 uken før, etter en oppgang på over tre millioner.

Det var det høyeste antallet jobless claims siden tallene begynte å bli offentliggjort i 1967.

Ferske tall viser nå at jobless claims) steg til 6.648.000 personer sist uke (per 28. mars), ifølge rapporten fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet.

Forrige ukes notering på 3.283.000 ble revidert opp til 3.307.000.

Ekstreme sprik

Konsensus lå denne uken på 3,5-3,7 millioner jobless claims, men spriket i estimatene har vært ekstremt, fra 800.000 på det laveste til 6,5 millioner på det høyeste.

Fire ukers snitt kom inn på 2.612.000, opp 1.607.750 fra forrige ukes reviderte 1.004.250 (opprinnelig rapportert: 998.250).

Antallet personer som fortsetter å motta arbeidsledighetstrygd (continuing claims), var per 21. mars 3.029.000, opp 1.245.000 fra reviderte 1.784.000 (opprinnelig rapportert: 1.803.000) uken før.

3.029.000 er det høyeste antallet continuing claims siden 6. juli 2013 (3.079.000).

Les mer her.

I en bisetning til slutt tar vi med at USAs handelsbalanse viste et underskudd på 39,9 milliarder dollar i februar, mot ventet et underskudd på 40,0 milliarder dollar.