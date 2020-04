Trosset dårlige nyheter og stengte i pluss

Det europeiske børsmarkedet endte marginalt opp torsdag etter at dagens marked ble preget av en rekke utslagsgivende hendelser.

Dagen startet i rødt for de fleste Europa-børsene, men snudde fort etter gode oljenyheter. Ferske jobbtall fra USA satt imidlertid fort en demper på børsfesten.

Ved stengetid var Londons FTSE–indeks opp 0,47 prosent, Paris' CAC-indeks opp 0,33 prosent, mens Frankfurts DAX klatret opp 0,27 prosent. Til tross for oljerally endte fortsatt Oslo Børs 0,91 prosent ned.

Olje- og gassnæring til værs

Særlig energiaksjer innenfor olje- og gassnæringen hadde en god dag på børs i dag, etter at den amerikanske presidenten Donald Trump skrev i en tweet at Opec + nasjonene nærmer seg en ny avtale om produksjonskutt. Dette ga oljeprisen en av de største oppturene noensinne, skriver CNBC. West Texas Intermediate og Brent-kontrakten står for øyeblikket 19 og 17 prosent opp.

Blant de nordiske aksjene steg både Aker BP, Lundin og TGS-Nopec over 9 prosent. Den største oljegiganten av dem alle, nemlig Equinor, steg noe mer beskjedent og var 3,1 prosent opp intradag.

Det britiske energiselskapet John Wood Group skilte seg ut med over 15 prosent kursvekst torsdag.

Rekordutvtvikling i amerikansk arbeidsledighet

Også amerikanske aksjer står ved pluss ved europeisk stengetid, til tross for den rekordraske utviklingen i landets sysselsettingsstatistikk.

Med over seks og en halv million nye førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims), doblet antallet seg fra forrige ukes rekorder.

Forrige uke ble det kjent at jobless claims spratt opp til 3.283.000 uken før, etter en oppgang på over tre millioner. Det var det høyeste antallet siden tallene begynte å bli offentliggjort i 1967.

Ferske tall viser nå at jobless claims steg til 6.648.000 personer sist uke (per 28. mars), ifølge rapporten fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet.

Coronakaoset fortsetter

Samtidig frykter den amerikanske presidenten at antallet smittetilfeller i USA vil fortsette å stige over de kommende ukene. Det hvite hus innstiller seg på mellom 100.000 og 240.000 dødsfall i USA, og tror dødsraten vil nå en topp om omtrent to uker, skriver CNBC.