Hedgefond-topp har short i Tesla som favorittposisjon

Jim Chanos, som blant annet er godt kjent for sine short posisjoner er fortsatt svært trygg på sin short posisjon i Tesla til tross for at aksjen har falt bratt den siste måneden.

«Vi sitter fortsatt nesten maks short i Tesla, og det forblir en av mine favorittposisjoner» , sa Jim Chanos til CNBC.

En av de villeste periodene de siste 40 årene

Chanos uttalte at han har advart investorene mot at Tesla-rallyet som tok av i november ikke ville vare. Tesla-aksjen mer enn doblet seg i løpet av perioden fra november til februar, og var på det meste omsatt for i overkant av 950 dollar. Siden den foreløpige toppen tidlig i februar har Tesla falt mer enn 50 prosent.

Videre uttalte Chanos at det ekstreme bull-markedet før Covid-19 er noe av det villeste han har sett i løpet av sine 40 år på Wall Street.

Drøye to timer før stengetid på Wall Street er Tesla-aksjen ned 5,50 prosent til 450 dollar.