På denne første fredagen i april avholder Bakkafrost generalforsamling, mens Baker Hughes legger frem sin ukentlige riggtelling. Sistnevnte skjer klokken 19.00 norsk tid.

Makro, Norge (SSB)

Pasienter på sykehus, 2019

Banker og kredittforetak, februar 2020

Avfall fra byggeaktivitet, 2018

Prisindeks for engroshandel, 1. kvartal 2020

Vi merker oss ikke minst at NAV klokken 10.00 legger frem tall for registrert arbeidsledighet i mars. Én time senere kommer Eiendom Norge med sin boligprisstatistikk for samme måned.

Makro, utenlands

Japan: PMI-tjenester, endelig, mars (01.30)

Kina: Caixin PMI-tjenester, mars (02.45)

Spania: PMI-tjenester, mars (09.15)

Italia: PMI-tjenester, mars (09.45)

Frankrike: PMI-tjenester, endelig, mars (09.50)

Tyskland: PMI-tjenester, endelig, mars (09.55)

Eurosonen: PMI-tjenester, endelig, mars (10.00)

Storbritannia: PMI-tjenester, mars (10.30)

Eurosonen: detaljhandel, februar (11.00)

USA: arbeidsmarkedsrapporten, mars (14.30)

USA: ISM-tjenester, mars (16.00)

Månedens viktigste

Arbeidsmarkedsrapporten fra USA karakteriseres av mange som «månedens viktigste» tall.

Og sjelden har oppmerksomheten vært større enn før dagens rapport, etter at coronaviruset har rammet amerikansk økonomi midtskips.

Antallet førstegangssøkere på ledighetstrygd (jobless claims) i USA passerte skrekkelige 6,6 millioner i uken som ble avsluttet 28. mars, en dobling av rekordnoteringen fra uken før.

Konsensus, som denne gang er beheftet med høy usikkerhet, ligger ifølge Marketwatch på at 82.000 jobber ble tapt utenfor jordbrukssektoren (non-farm payrolls) i mars. I februar ble det skapt 273.000 jobber.

Ledigheten ventes inn på 3,7 prosent, noe som i så fall vil være opp fra 3,5 prosent i februar. Timelønnsveksten ventes til 0,2 prosent, mot 0,3 prosent i februar.

Kilder: SSB, Oslo Børs, TDN Direkt