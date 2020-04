dette vil påvirke oslo børs

OBX-futures er ifølge IG fredag morgen opp 0,1 prosent.

Brentoljen faller 4,5 prosent til 28,59 dollar fatet i morgentimene, mens WTI-oljen er ned 5,4 prosent til 23,95 dollar pr. fat.

Oljeprisene fikk seg et kraftig oppsving etter uttalelser fra USAs president Donald Trump torsdag om at Saudi-Arabia og Russland nærmer seg en avtale for å få slutt på oljepriskrigen.

Brent-oljen var på det meste i går opp nesten 13 prosent til 27,88 dollar fatet, men roet seg ned utover dagen og var ved børsens stengetid opp 5,2 prosent til 26,03 dollar fatet.

Berntsen

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror Oslo Børs (OBX indeksen) åpner opp én prosent, eller innenfor intervallet [0,7, 1,3] prosent.

«Oppgang i vente. Oljepriskrigen kan snart være over», skriver analytikeren i en fersk oppdatering.

Asia

Børsene i Asia trekker nedover fredag.

I Tokyo faller Nikkei 0,7 prosent til 17.692,41, mens den bredere Topix-indeksen går tilbake 0,6 prosent til 1.321,26.

I Kina faller large cap-indeksen CSI 300 og Shanghai Composite begge 0,3 prosent.

På makrofronten viser Caixin/Markit-indeksen mindre pessimistiske innkjøpssjefer i kinesisk tjenestesektor, etter en oppgang fra rekordlave 26,5 i februar til 43 i mars. Det indikerer stadig kontraksjon.

Ellers i Asia- og Stillehavsregionen er Hang Seng i Hongkong ned 0,6 prosent, Kospi-indeksen i Sør-Korea ned 0,9 prosent, mens Sydney-børsen trekker ned over to prosent.

Wall Street

Det amerikanske børsmarkedet fluktuerte stort torsdag etter at ferske jobbtall økte bekymringene for coronaviruset og dets innvirkning på økonomien.

Forrige uke ble det kjent at antallet førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA, jobless claims, spratt opp til 3.283.000 uken før, etter en oppgang på over tre millioner.

Det var det høyeste antallet jobless claims siden tallene begynte å bli offentliggjort i 1967.

Ferske tall viste torsdag at jobless claims steg til 6.648.000 personer sist uke, ifølge statistikk fra amerikanske myndigheter. Antallet kan fort bli det dobbelte av det vi så i finanskrisen, tror flere eksperter ifølge den amerikanske nyhetskilden.

Børsdagen ble imidlertid startet med et stort børsrally etter at USAs president Donald Trump skrev i en tweet at en ny avtale mellom Russland og Saudi-Arabia nærmer seg.

Dow Jones steg 2,00 prosent til 21.362,9 poeng, mens S&P 500-indeksen ved stengetid stod opp 2,28 prosent til 2526,9 poeng.

Teknologitunge Nasdaq Composite steg 1,72 prosent til 7.487,3 poeng. Indeksen var den som steg minst blant de tre viktigste Wall Street-indeksene torsdag.

VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, raste ned 10,8 prosent til 51, mens gullprisen var opp 1,57 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.617,6 dollar.

Nordsjøoljen var opp 21,1 prosent til 29,3 dollar fatet, mens USAs WTI-olje steg 21,4 prosent til 24,6 dollar fatet.

Den amerikanske tiåringen steg 2,4 basispunkter til 0,611 prosent.

Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs endte på 713,01 torsdag, etter en nedgang på 0,91 prosent.

Aksjer og egenkapitalbevis ble omsatt for nesten åtte milliarder kroner.

Etter en sprek åpning dabbet stemningen gradvis av utover dagen, før den surnet skikkelig med nye fall på Wall Street etter torsdagens skrekkelige jobbtall.

Dette skjer i dag

På denne første fredagen i april avholder Bakkafrost generalforsamling, mens Baker Hughes legger frem sin ukentlige riggtelling. Sistnevnte skjer klokken 19.00 norsk tid.

Makro, Norge (SSB)

Pasienter på sykehus, 2019 Banker og kredittforetak, februar 2020

Avfall fra byggeaktivitet, 2018 Prisindeks for engroshandel, 1. kvartal 2020

Vi merker oss ikke minst at NAV klokken 10.00 legger frem tall for registrert arbeidsledighet i mars. Én time senere kommer Eiendom Norge med sin boligprisstatistikk for samme måned.

Makro, utenlands

Japan: PMI-tjenester, endelig, mars (01.30) Kina: Caixin PMI-tjenester, mars (02.45)

Spania: PMI-tjenester, mars (09.15) Italia: PMI-tjenester, mars (09.45)

Frankrike: PMI-tjenester, endelig, mars (09.50) Tyskland: PMI-tjenester, endelig, mars (09.55)

Eurosonen: PMI-tjenester, endelig, mars (10.00) Storbritannia: PMI-tjenester, mars (10.30)

Eurosonen: detaljhandel, februar (11.00) USA: arbeidsmarkedsrapporten, mars (14.30)

USA: ISM-tjenester, mars (16.00)

Månedens viktigste

Arbeidsmarkedsrapporten fra USA karakteriseres av mange som «månedens viktigste» tall.

Og sjelden har oppmerksomheten vært større enn før dagens rapport, etter at coronaviruset har rammet amerikansk økonomi midtskips.

Antallet førstegangssøkere på ledighetstrygd (jobless claims) i USA passerte skrekkelige 6,6 millioner i uken som ble avsluttet 28. mars, en dobling av rekordnoteringen fra uken før.

Konsensus, som denne gang er beheftet med høy usikkerhet, ligger ifølge Marketwatch på at 82.000 jobber ble tapt utenfor jordbrukssektoren (non-farm payrolls) i mars. I februar ble det skapt 273.000 jobber.

Ledigheten ventes inn på 3,7 prosent, noe som i så fall vil være opp fra 3,5 prosent i februar. Timelønnsveksten ventes til 0,2 prosent, mot 0,3 prosent i februar.

Kilder: SSB, Oslo Børs, TDN Direkt