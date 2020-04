Nordnet-kundenes daytrading-favoritter

Mars måned har vært preget av kraftige børsfall som følge av frykt for eskalering av coronaviruset og ikke minst bekymring for den globale økonomiske veksten. Store svingninger er derimot en fordel for en aktiv trader.

Aktive kunder hos nettmegleren Nordnet omsatte finansielle instrumenter for 10 milliarder kroner i mars. Daglig snitthandel blant de aktive kundene beløp seg på 25000 handler per dag for de norske kundene.

Av den totale handelen på 10 milliarder sto aksjer for 7,3 milliarder kroner. I tillegg til dette var handelen i finansielle derivater, herunder warrants, opsjoner, og forward kontrakter og på over 2,7 milliarder kroner.

Mest omsatte

Den mest handlede aksjen var Oasmia Pharmaceutical AB, som ble omsatt for 1,9 milliarder kroner i løpet av mars måned.

Man ser også en meget sterk aktivitet i Equinor og Nel, som har blitt handlet for henholdsvis over 797 og 735 millioner kroner.

– Selv om mars måned har vært rene sorgen for den langsiktige investor, har aktive tradere hatt fantastiske arbeidsforhold i mars måned. Med svingninger på opp mot 10 prosent på verdens indekser intradag, har det bydd på enorme muligheter om man er aktiv trader, forteller Johannesen, sier investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet.

– Dette ser vi helt soleklart på omsetningen, som er skyhøyt over snittet for vanlige måneder, fortsetter Johannesen.

Høy aktivitet

Mars måned har vært preget av ekstremt høy aktivitet i yndede «tradingaksjer» som Nel og Equinor og Investeringsøkonomen forteller om uvanlig høye volumer i spesifikke aksjer.

Oasmia Pharmaceutical AB har i løpet av måneden året steget over 70 prosent i lys av positive nyheter fra selskapet.

– Grunnen til denne voldsomme økningen er deres nylig signerte strategiske partnerskapsavtale for kommersialisering av medisinen Apealea, med en forhåndsbetaling på 20 millioner dollar og potensielle inntekter opp mot 670 millioner dollar i fremtiden, dette har virkelig gjort at aksjen har skutt fart og er den mest handlede aksjen denne måneden, sier Johannesen.

Når det gjelder NEL og Equinor har disse selskapene svingt voldsomt fra dag til dag og det har vært gode muligheter for å tjene penger både på opp og nedsiden i disse aksjene i løpet av mars måned, ifølge investeringsøkonomen.

Johannesen ser også en økende aktivitet i såkalte «sikringsprodukter» som er blitt handlet langt mer enn før.

– Vi ser at i løpet av mars måned at såkalte «hedging» produkter har blitt flittig handlet blant våre kunder, dette viser at stadig flere kunder er opptatt av å kunne «sikre» seg i perioder stor markedsuro. Tilgjengeligheten av disse produktene har blitt så god at vi ser en stadig økende trend på at både profesjonelle og privatpersoner handler disse, sier økonomen.