B2Holding dropper utbyttet

B2Holding kansellerer det foreslåtte 2019-utbyttet på 0,08 kroner per aksje, går det frem av en børsmelding.

Beslutningen er begrunnet i usikkerheten knyttet til coronavirus-pandemien og usikkerheten knyttet til de makroøkonomiske virkningene.

Selskapet viser også til oppdateringen 19. mars som opplyste om at porteføljekjøpene er redusert til et minimum for å bevare og styrke likviditeten for videre drift.

B2Holding understreker at selskapet har en robust balanse og et godt grunnlag for å møte usikre utsikter. Ved utgangen av mars var likviditetsreserven på 243 millioner euro.

Les mer her.